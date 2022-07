Wissing drückt bei Streckensanierung der Bahn aufs Tempo

MAINZ (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will im September bekannt geben, welcher der am stärksten befahrenen Korridore im Schienennetz der Deutschen Bahn als erster saniert und umfassend modernisiert wird. Die Arbeiten sollen dann im übernächsten Jahr beginnen, kündigte Wissing im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz an. Die technische Umsetzung sei Sache der Bahn und könne nicht politisch entschieden werden. "Es muss darum gehen, was am dringendsten und wichtigsten ist und dass gleichzeitig ausreichend Umleitungsstrecken rechtzeitig ertüchtigt werden können."

Die Zeit bis zum Beginn der ersten Korridorsanierung im Jahr 2024 soll für eine gründliche Planung genutzt werden. Zudem sollen die Umleitungsstrecken in einen Zustand versetzt werden, dass der Schienenverkehr verlässlich weiterlaufen könne. "Einige Personen- und Güterzüge werden dafür möglicherweise vorübergehend aus dem Fahrplan genommen werden müssen. Aber eben so, dass sich die Fahrgäste und Frachtkunden darauf einstellen können", erklärte Wissing, der in seinem Haus eine Steuerungsgruppe Deutsche Bahn eingerichtet hat.