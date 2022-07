Bremser begründete den Anstieg unter anderem mit dem demografischen Wandel. Ältere Menschen benötigten tendenziell häufiger Rettungsdienste. "Wir sind auch ein bisschen Kummerkasten. Wenn Menschen nicht wissen, wie sie mit einer Notsituation umgehen sollen, wählen sie die 112", so Bremser. Es sei aber auch in Ordnung, lieber einmal zu viel als zu wenig anzurufen, etwa beim Verdacht auf einen Schlaganfall./vrb/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX) - Die Feuerwehren in Deutschland sind nach Gewerkschaftsangaben überlastet. "Egal ob in Hamburg, Berlin, Wiesbaden oder München, es fehlt überall an Rettungsmitteln für die Notfallrettung sowie den qualifizierten Krankentransport", sagte Tobias Thiele, Pressesprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, zur dpa. Egal, ob bei der Leitstelle oder im Rettungsdienst, das Problem bestehe überall.

