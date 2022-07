Berlin - Der Geschäftsführer des Tüv-Verbands, Joachim Bühler, hält eine rasche Wiederinbetriebnahme der drei Atomkraftwerke für möglich, die Ende vergangenen Jahres stillgelegt wurden. Es handelt sich um die Meiler Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Gundremmingen C (Bayern). Bühler sagte der "Bild"-Zeitung, eine Wiederinbetriebnahme wäre "keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen" - und vor allem eine Frage des politischen Willens. "Die drei Kraftwerke befinden sich nach unserer Überzeugung in einem sicherheitstechnischen Zustand, der es möglich machen würde, sie wieder ans Netz zu nehmen."

Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskjy hat vom Westen erneut gefordert, auf die bevorstehende Drosselung der russischen Gaslieferungen mit Sanktionen gegen Moskau zu reagieren. "Denn allen ist klar, dass dies ein bewusster Preisterror Russlands gegen Europa ist", sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Mit Hilfe von Gazprom tue Moskau alles, um diesen Winter für die europäischen Länder zum härtesten in der Geschichte zu machen, meinte Selenskyj. So habe Moskau mit seiner Ankündigung, die Lieferungen über Nord Stream 1 weiter zurückzufahren, bewusst den Anstieg der Gaspreise auf umgerechnet gut 2000 Euro für 1000 Kubikmeter an der Börse provoziert.

Krankenhausgesellschaft fordert Aufhebung der Pflege-Impfpflicht

Berlin - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich für die Aufhebung der Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal ausgesprochen. "Sie weiterzuführen, ist nach jetzigen Erkenntnissen weder sinnvoll noch vermittelbar", sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch). Bislang hatte sich der Verband für die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingesetzt. Man sei in der Delta-Welle von einer hohen Schutzwirkung auch für die vulnerablen Gruppen im Krankenhaus ausgegangen, sagte Neumeyer. Mit der Omikron-Variante sei das hinfällig geworden. Politiker von CDU und Linken hatten eine Debatte über ein Auslaufen der Impfpflicht zum Jahresende angestoßen.

Russland will aus ISS-Projekt raus - Nasa: Wurden nicht informiert

Moskau/Washington - Russland will nach 2024 aus der Internationalen Raumstation ISS aussteigen, hat die Nasa nach deren Angaben bislang darüber aber noch nicht informiert. "Die Nasa ist nicht auf Entscheidungen von irgendeinem der Partner hingewiesen worden", sagte Nasa-Chef Bill Nelson der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag (Ortszeit). Nach wie vor sehe sich die Nasa zum Betrieb der ISS bis 2030 verpflichtet und koordiniere ihre Arbeit deswegen mit den Partnern. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte zuvor angekündigt, nach 2024 aus dem Betrieb der ISS auszusteigen.

Papst segnet bedeutsamen Ureinwohner-See in Kanada



Lac Ste. Anne - Papst Franziskus hat in Kanada einen für Ureinwohner und Katholiken bedeutenden See gesegnet und für eine Versöhnung mit den Indigenen gebetet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche betete am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in seinem Rollstuhl am Ufer des Lac Ste. Anne (See der Heiligen Anna) westlich der Großstadt Edmonton. Häuptlinge der Ureinwohner begleiteten ihn unter dem Jubel zahlreicher Menschen. Ungefähr 10 000 Menschen waren laut Vatikan vor Ort. In seiner Predigt bezeichnete Franziskus den See als "Ort, an dem Einklang und Frieden herrschen". Er betete dafür, dass der Heilungsprozess zwischen Kirche und Ureinwohnern vorankomme.

Neue Verfassung für Tunesien: Präsident baut Macht deutlich aus

Tunis - In Tunesien hat eine große Mehrheit der Wähler bei einem Referendum für eine neue Verfassung und damit für einen erheblichen Machtzuwachs des Präsidenten gestimmt. Die Zustimmung lag bei 94,6 Prozent, wie die Wahlbehörde in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Obwohl die Beteiligung an dem Referendum am Montag bei nicht einmal einem Drittel der Wahlberechtigten lag, kann die Verfassung in Kraft treten. Sie sieht keine Instanz mehr vor, die den Präsidenten kontrollieren oder ihn gar des Amtes entheben könnte. Staatschef Kais Saied baut seine Macht damit zulasten von Parlament und Justiz aus./n1/DP/zb