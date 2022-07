Nach zahlreichen Geschäftszahlen im Tagesverlauf steht am Abend die Fortsetzung der Zinswende der US-Notenbank im Fokus. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juni wird mit einer abermaligen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, nachdem er sich vor wenigen Monaten noch an der Nulllinie befunden hatte. Selbst eine noch stärkere Anhebung um einen ganzen Punkt scheint möglich. Allerdings haben sich zuletzt gleich mehrere Zentralbanker, zumal solche mit straffer geldpolitischer Haltung, eher ablehnend geäußert./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächere Dax dürfte am Mittwoch wieder etwas zulegen. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 13 153 Punkten. Tags zuvor hatte er sich in seiner jüngsten Schwäche wieder der runden Marke von 13 000 Punkten genähert.

