Holcim setzt kräftiges Wachstum fort - Prognose erhöht

ZUG (dpa-AFX) - Nach dem starken ersten Quartal ist Holcim auch im Frühling kräftig weitergewachsen und hat die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der weltgrößte Baustoffkonzern erzielte im gesamten ersten Halbjahr einen Umsatz von 14,7 Milliarden Franken (rund 15 Mrd Euro). Das ist ein Plus von 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und ein neuer Rekord. Operativ verdiente der HeidelbergCement-Konkurrent deutlich mehr. So stieg der Betriebsgewinn um fast zehn Prozent auf 2,2 Milliarden Franken, wie Holcim am Mittwoch in Zug mitteilte.

Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Das Resultat ist umso bemerkenswerter, als Holcim bereits im Vorjahressemester den wiederkehrenden Betriebsgewinn um zwei Drittel gesteigert hatte. Unter dem Strich erzielte Holcim einen Reingewinn von 1,2 Milliarden Franken. Das ist ein Wachstum von 38 Prozent. Insgesamt hat Holcim deutlich besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten. Vor allem das Wachstum im zweiten Quartal übertraf die Prognosen der Experten bei weitem.