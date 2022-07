DAX – wenn die Marktbreite fehlt, passiert so etwas

Es ist eine Wiederholung der letzten Analysen. Solange die Marktbreite nicht vorhanden ist, was sich an den Umsätzen ablesen lässt, wird es dem deutschen Aktienmarkt schwer fallen, einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend zu generieren. Die zuletzt so dynamische Anstiegsbewegung endete folgerichtig an der Abwärtstrendlinie. Die Indikatoren sind inzwischen in den überkauften Bereich angestiegen und haben zum Teil bereits wieder Verkaufssignale generiert. Da die Umsätze, wie beschrieben weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau verharren, dürfte es auch im Rest der Woche schwer fallen, den Abwärtstrend zu beenden.

S&P500 – bislang ein klassischer Ausbruch

Der S&P500 verhält sich derzeit so, wie es bei einem Ausbruch üblich sein sollte. Dynamische Bewegung über die Abwärtstrendlinie mit anschließender Korrekturbewegung an die Ausbruchslinie (Pull-Back). Nun gilt es, diesen Ausbruch zu veredeln, was nicht ganz leicht werden dürfte. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert und der MACD-Indikator steht kurz vor einer Bestätigung dieser Signale. Somit dürfte zumindest ein Abbröckeln oberhalb der Trendlinie in den nächsten Tagen zu erwarten sein.

Gold – weiterhin nur eine Abschwächung des Trends

Nach dem Test der unteren Begrenzung der Unterstützungszone konnte sich Gold zwar etwas stabilisieren und leicht nach oben laufen, eine Trendwende dürfte dies allerdings noch nicht gewesen sein. Der MACD-Indikator hat zuletzt ein Kaufsignal generiert und damit das Signal des CCI bestätigt. Ob dies ausreicht, um aus der Unterstützungszone nach oben auszubrechen, ist aktuell eher fraglich. Vielmehr dürfte eine Seitwärtsbewegung in den kommenden Tagen erwartet werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

