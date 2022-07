GAC MOTOR International steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2022 um 84 % dank Marktfokus und Markenaufwertung

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Als Ergebnis seiner ausgezeichneten

Produktstärke und der kontinuierlichen Verbesserung der Serviceerfahrung steigen

die Marktzufriedenheit und die Markenbegeisterung von GAC MOTOR International

weltweit weiter an. Die internationalen Verkaufszahlen wuchsen trotz eines

ungünstigen Umfelds, wobei die jüngsten Daten einen Anstieg der Verkaufszahlen

im ersten Halbjahr 2022 um 84 % gegenüber dem Vorjahr zeigen.



2022 Wachstum und Entwicklung auf dem internationalen Markt





Dank der konsequenten Umsetzung des handwerklichen Charakters der Marke GACMOTOR konnten im Jahr 2022 mehrere GAC MOTOR-Modelle international gutabschneiden und neue Geschäfte in mehreren Überseemärkten eröffnet werden.In Nigeria schloss GAC MOTOR im März dieses Jahres einen Vertrag mit derRegierung des Bundesstaates Lagos über die Bereitstellung von 1.000 Fahrzeugenfür das öffentliche Verkehrsprojekt Lagride , das dazu beitragen soll, sowohldie lokale Beschäftigung als auch die Verkehrsmöglichkeiten zu verbessern.GAC MOTOR ist im zweiten Jahr in Folge Goldsponsor der Copa Chile 2022, demgrößten Fußballturnier des Landes. Im Mai dieses Jahres wurde GAC MOTOR außerdemstrategischer Premium-Partner von Colo-Colo, dem legendären chilenischenFußballverein.Schlüsselmodelle debütieren auf der globalen BühneNach seinem Debüt in Saudi-Arabien im Juni dieses Jahres wurde der neue GS8 auchin den Märkten des Nahen Ostens eingeführt. Die Kombination aus elegantemÄußeren, luxuriöser Kabine und intelligenter Technologie ergänzte dievielfältige Produktpalette in der Region. Über das neue GS8 wurde auch in einemVogue-Leitartikel und einem 3D-Plakat-Teaser in Saudi-Arabien ausführlichberichtet.Im Juli dieses Jahres führte GAC MOTOR den neuen GS4 auch auf demsüdamerikanischen Markt ein. Mit seinem modernen Design, das sportliche undelegante Elemente verbindet, ist das Modell in der Region gut angekommen.Im Jahr 2022 war GAC MOTOR auch auf vielen regionalen Messen vertreten, darunterdie Manila International Motor Show, die Bolivia Expo Auto, die Kuwait MotorShow und die Ecuador Expo China Business. Die Marke kommuniziert weiterhin engmit den Kunden in jeder Region.Rundum-Service-UpgradeIn der ersten Jahreshälfte 2022 hat GAC International in fünf wichtigenBereichen, darunter Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation, Verbesserungenvorgenommen. Die Marke verbesserte die Produktpalette in Übersee, erweiterte dasKD-Geschäft in Übersee, optimierte die offizielle Website und die Strategie fürsoziale Inhalte, konzentrierte sich auf die Schulung des Verkaufsteams undrundete das System der Servicegarantie ab.GAC MOTOR ist bestrebt, seinen zentralen Markenwert "Spirit of Craftsmanship"umzusetzen und wird sich weiterhin dafür einsetzen, den Nutzern weltweit einangenehmes Mobilitätserlebnis zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865353/1.jpgPressekontakt:Christy,+86 18029631882Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113806/5282525OTS: GAC MOTOR