AISHU stellt auf der SMART 2022 eine Methodik zum Aufbau datengesteuerter Organisationen vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf dem AISHU SMART 2022 Summit wurde von AISHU eine

Methodik für Unternehmen vorgestellt, klare Strategien zu formulieren um

datengesteuerte Organisationen aufzubauen. Hierzu startete AISHU gleichzeitig

das Open Source Programm und das Digital Partner Programm 2.0, um gemeinsam mit

Kunden eine datengesteuerte Organisationen zu realisieren. Ferner ging AISHU

eine strategische Partnerschaft mit PwC China ein, um bessere Beratungs- und

Lösungsimplementierungsdienste anzubieten.



Für eine souveräne "Datengesteuerten Organisation" braucht es eine präzise

Strategie.





Laut Forrester halten sich lediglich 28% der Unternehmen für ausgereift, umdatengesteuerten Abläufe und Innovationen selbst zu gestalten. Nur unter ganzbestimmten Voraussetzungen können die Geschäftsprozesse eines Unternehmenssouverän optimiert und beschleunigt werden. Nach Ansicht von AISHU muss zuerstzusammen mit dem Unternehmen eine klare Daten-Strategie entwickelt werden, umKunden bei der Lösung bestehender Datenherausforderungen unterstützen zu können.Eine Daten-Strategie beginnt mit einem regionalen Verständnis, stetigemEngagement und Kompetenzträgern mit überragender Führungsqualität. Eine solchegesamtheitliche Kompetenzbasis setzt flexible digitale Lösungen voraus, die sichan und in die unterschiedlichsten Cloud-Lösungen adaptieren lassen. AISHUspricht hier von "kulturellen Säulen": Eine Organisation muss intern einedatengesteuerte Kultur entwickeln und gleichzeitig eine ökologische DenkweiseannehmenAufbau einer "Datengesteuerten Organisation" mit AISHU als digitalem PartnerAuf organisatorischer Ebene ist die "Datenstrategie" die treibende Kraft ineiner Organisation. Zur strategischen Aufbereitung einer vorhandenen Datenbasis,die später als Entscheidungshilfe für unternehmerische Aktivitäten vonüberragender Bedeutung ist, hat AISHU weltweit Pionierarbeit geleistet. Datengelten von nun an als wichtigster Produktionsfaktor um das Geschäftvoranzutreiben, nachhaltiges Wachstum und innovative Entwicklung zu erreichenund die Produktivität der Organisation neu zu gestalten. Die "DatengesteuerteOrganisation" der Zukunft ist geboren.AISHU hat zusammen mit Forrester eine umfassende Umfrage von mittleren undgroßen Unternehmen in verschiedenen Ländern und Branchen weltweit durchgeführt.Die Daten zeigen, dass sich 67% der Kunden für eine enge und langfristigePartnerschaft mit Anbietern entscheiden, die sie bei der Umsetzung ihrerDatenstrategien unterstützen.Auf der SMART 2022 schlug Frank He, Gründer und CEO von AISHU, offiziell eineMethodik zum Aufbau einer "Datengesteuerten Organisation" vor, die aus fünfTeilen besteht: Digitales Partnerprogramm, Your-Data-Architektur, MiddlePlattform Solution, Domain Cognitive Intelligence und TPA-Practices. DieseMethodik ist der Rahmen für AISHU für eine Datenstrategie und einedatengesteuerte Organisation aufzubauen.Bereits auf der SMART 2021 führte AISHU das Digital Partner Programm 1.0 ein,welches Geschäftsszenarien und Branchenkenntnisse der Kunden mit AISHUsmultidomänenfähigen Daten kombiniert. Um zusammen mit den Kunden einedatengesteuerte Organisationen zu schaffen, hat AISHU im Jahr 2022 offiziell einOpen Source Programm und das Digital Partner Programm 2.0 gestartet. AISHU wirddrei Hauptprodukte als Open Source zur Verfügung stellen:- AnyDATA- AnyRobot- AnyFabricKunden, Partnern und Entwicklern in der Open-Source-Community wird somit dieMöglichkeit gegeben, Produkte gemeinsam zu entwickeln, zu verbessern und weitereSzenario-Anwendungen zu realisieren, sowie gemeinsam Produkte undDienstleistungen zu ermöglichen, die auf Zusammenarbeit, Transparenz undVertrauen basieren.Informationen zu AISHUAISHU (https://www.aishutech.com/) bietet eine Big-Data-Infrastruktur mitbereichsübergreifenden Datenfunktionen, einschließlich Datenschutz, EnterpriseContent Management, Protokollmanagement und -analyse, und beschleunigt damit diedigitale Transformation von über 27.000 Kunden weltweit.