Wirtschaft EU will China mit eigener "Seidenstraße" Konkurrenz machen

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU will China mit eigenen "Seidenstraßen"-Projekten Konkurrenz machen, beispielsweise in Namibia und Tadschikistan. Das zeigen EU-Dokumente, über die das "Handelsblatt" berichtet.



Mit großen Infrastrukturvorhaben will die EU sich dem wachsenden Einfluss der Volksrepublik entgegenstemmen. Ein Aufsichtsrat unter der Führung von Kommissionschefin Ursula von der Leyen soll die "strategische Steuerung" der Initiative übernehmen, auch die EU-Außenminister werden darin vertreten sein, heißt es in den Dokumenten. Kommission und Mitgliedsstaaten wollen für Global Gateway insgesamt 300 Milliarden Euro mobilisieren.