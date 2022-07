Velocity Clinical Research beginnt europäische Expansion mit der Übernahme eines deutschen Standorts

DURHAM, North Carolina, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -Velocity Clinical Research („Velocity"), das führende Unternehmen für integrierte Forschungsstandorte, gibt heute bekannt, dass es seinen ersten europäischen Standort, Clinical Research Hamburg, für einen ungenannten Betrag erworben hat. Die Übernahme ist die erste einer Reihe von Transaktionen in Großbritannien und Deutschland, mit denen das Unternehmen sein Netzwerk integrierter klinischer Forschungsstandorte weltweit ausbaut.

Velocity ist der erste in den USA ansässige Anbieter von klinischen Standorten, der nach Europa expandiert und damit die Gesamtzahl seiner integrierten Standorte auf 32 erhöht. Velocity verfügt über eine Pipeline von Deals, um sein europäisches Standortnetzwerk bis Ende 2022 deutlich auszubauen.

Dominic Clavell, Executive Vice President, Europa, sagte: „Der US-Pharmamarkt mag zwar doppelt so groß sein wie der europäische, aber letzterer steuert jedes Jahr einen ähnlichen Prozentsatz an Patienten zu den weltweiten Studien bei. Für alle Unternehmen, die klinische Studien durchführen, ist die Entwicklung einer EU-Präsenz von größter Bedeutung für ihren Erfolg."

„Velocity Clinical Research geht neue Wege in der klinischen Forschung. Nie zuvor hat ein US-Standort-Geschäft skaliert, um nach Europa zu expandieren. Wo US-Unternehmen bisher Schwierigkeiten hatten, sich in der komplexen regulatorischen Landschaft und den kulturellen Unterschieden in Europa zurechtzufinden, verstehen wir sie."

„Dies ist das erste Mal, dass Forschungsstandorte in Amerika und Europa wirklich integriert sind, mit einem gemeinsamen technischen Stack und einem zentralisierten Managementteam, das CROs und Pharmaunternehmen einen vereinfachten Zugang zur internationalen Forschung ermöglicht."

Die Standorte von Velocity befinden sich vollständig im Besitz von Velocity und sind über eine zentralisierte Infrastruktur und ein gemeinsames Technologie-Backbone vollständig integriert, was eine hervorragende Patientenerfassung und eine konsistente, qualitativ hochwertige Datenlieferung ermöglicht. Als Ergebnis können klinische Forschungsorganisationen und große Pharmaunternehmen von einem vereinfachten Zugang zur internationalen klinischen Forschung profitieren.