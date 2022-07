Valour Inc. Listet seine börsengehandelten Produkte an der Lang und Schwarz Börse

Toronto (ots/PRNewswire) -



- Der Handel von Bitcoin Zero, Etherium Zero, Valour Uniswap ETP, Valour

Polkadot ETP, Valour Cardano ETP, Valour Solana ETP, Valour Avalanche ETP und

Valour Cosmos ETP begann am 25. Juli 2022. Valour Enjin ETP wird im Laufe der

Woche den Handel aufnehmen

- Lang & Schwarz betreibt eine Plattform für den außerbörslichen Handel, auf der

Aktien, Fonds, Anleihen und ETPs gehandelt werden.



Valour Inc. (das "Unternehmen " oder "Valour ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB:

DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen

Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass

es den Handel seiner börsengehandelten Produkte ( "ETPs ") an der Lang und

Schwarz Börse aufgenommen hat. Der Handel von Bitcoin Zero, Etherium Zero,

Valour Uniswap ETP, Valour Polkadot ETP, Valour Cardano ETP, Valour Solana ETP,

Valour Avalanche ETP und Valour Cosmos ETP begann am 25. Juli 2022. Valour Enjin

ETP wird im Laufe der Woche den Handel aufnehmen.