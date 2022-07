Warnstreik bei Lufthansa-Bodenpersonal in Düsseldorf

Die Lufthansa hat wegen des Warnstreiks am Mittwoch fast das gesamte Programm an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Auch in Köln/Bonn wurden die insgesamt zehn Ankünfte und Abflüge nach München gestrichen./uho/DP/ngu

Eurowings, die größte Fluggesellschaft in NRW, hatte erklärt, man erwartete einen weitgehend normalen Flugbetrieb. Der Streikaufruf richte sich nicht gegen Eurowings. In Düsseldorf habe man sich für das Schleppen und Positionieren der Flugzeuge ausreichend Ersatzkapazität gesichert.

Ein Flughafensprecher sagte, es gebe vereinzelt Ausfälle. So sei ein Lufthansa-Flug nach München nicht wie geplant gestartet. Laut Plan fiel außerdem ein Flug nach Lissabon aus. Bei den anderen Flügen am Morgen gab es demnach zwar Verspätungen, sie starteten aber.

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Am Flughafen Düsseldorf hat am Mittwoch ein Warnstreik des Lufthansa -Bodenpersonals begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen.

