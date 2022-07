Rekordhitze fast überall. Es drohen Dürre und Ernteausfälle in dramatischem Ausmaß. Intelligente Bewässerungssysteme können helfen, landwirtschaftliche Nutzflächen nachhaltig zu bewässern. Dem Markt wird großes Wachstumspotenzial vorausgesagt. Die kanadische Aktiengesellschaft Water Ways Technologies will dabei kräftig mitmischen.

Weite Teile der nördlichen Hemisphäre wurden in den vergangenen Wochen von extremen Hitze- und Dürrewellen heimgesucht. Klimaforscher schlagen bereits Alarm. Extreme Wetterphänomene und lange Trockenperioden, so ihre Prognose, könnten infolge des Klimawandels in Zukunft zur Regel werden. „Wir müssen uns auf immer extremeres Wetter einstellen", warnt Thomas Stocker, Professor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern, im Interview mit GEO kompakt. Wenn sich die Kurve noch weiter in Richtung wärmerer Temperaturen verschiebe, so Stocker, würde sich künftig so manche Hitzewelle aus dem Extrembereich herausbewegen und auf einmal zur neuen Normalität werden. Die Ausreißer würden dann noch heißer und trockener sein, als wir es heute gewohnt sind.

Infolge der Erderwärmung drohen Landverödung, Armut und Hungersnöte in nie gekanntem Ausmaß. Dem gilt es entgegenzusteuern. Eine wichtige Rolle dabei können smarte landwirtschaftliche Bewässerungssysteme spielen. Hintergrund ist, dass es bei fortschreitendem Klimawandel in vielen Regionen der Welt riesige landwirtschaftliche Nutzflächen geben wird, die nur noch bei zusätzlicher Bewässerung ausreichende Ernteerträge abwerfen. Nach Angaben der Weltbank werden bereits heute 275 Millionen Hektar Land künstlich bewässert. Das entspricht 20 Prozent der gesamten weltweiten landwirtschaftlichen Anbaufläche, wobei dieses Gebiet wiederum zu 40 Prozent der globalen landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion beiträgt.

Starkes Wachstum für smarte Bewässerungssysteme erwartet

„Um die Ernährung der Menschheit sicherzustellen, müssen in Zukunft riesige Flächen, die heute noch mit Regen versorgt werden, künstlich bewässert werden“, sagt Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies, einem börsennotierten Spezialisten für smarte landwirtschaftliche Bewässerungssysteme mit Hauptsitz in Kanada. Allerdings gelte es, so Jaegermann, die knappe Ressource Wasser möglichst sparsam und umweltschonend einzusetzen, etwa über Mikro- und Präzisionsbewässerungssysteme. Er erwartet, dass die Nachfrage nach solchen Produkten und Anlagen in den kommenden Jahren stark zunehmen wird. Über welches Potenzial der Sektor verfügt, zeigt auch eine Studie der Marktforschungsgesellschaft Allied Market Research. In ihrem „Smart Irrigation Market Outlook – 2030“ gehen die Analysten davon aus, dass der weltweite Markt für intelligente Bewässerungssysteme bis zum Jahr 2030 um durchschnittlich 13,9 Prozent pro Jahr wachsen und dann ein Volumen von 5,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird.