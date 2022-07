Innocan Pharma (WKN: A2PSPW) hat mehrere Premiumlinien von Dermakosmetikprodukten entwickelt, die eine maßgeschneiderte Mischung aus hoch konzentrierten Inhaltsstoffen enthalten und mit CBD formuliert sind. So zum Beispiel die innovative Hautpflegemarke SHIR.

SHIR: Beauty meets Science

Gegenwärtig umfasst das SHIR-Portfolio zwei Produktlinien:

- “The CBD MUST Collection” ist eine Basis-Pflegeserie für die Haut ab 25 bestehend aus acht Produkten, wie z.B. das CBD MUST Augen-Serum, die CBD MUST Face Creme oder das CBD MUST Face Glow Oil.

Alle SHIR CBD MUST Hautpflegeprodukte enthalten 100 mg CBD sowie hoch konzentrierte Inhaltsstoffe, die die Haut nähren, mit Feuchtigkeit versorgen und ihr ein natürliches Strahlen verleihen. SHIR CBD MUST unterstützt die Förderung der Hautelastizität und -verjüngung und verleiht Anwenderinnen ein jugendliches Aussehen. Alle ergänzenden Inhaltsstoffe, wie z.B. Hyaluron, Koffein oder Vitamin C, wurden sorgfältig ausgewählt, um eine effektive, synergetische Wirkung zu erzielen und miteinander zu harmonieren.

- “The CBD+ Premium Collection” für die reifere Haut ab 35 ist eine Anti-Aging-Hautpflegekollektion mit hochwirksamen Inhaltsstoffen und einer dreifachen Dosis (300 mg) rein pflanzlichen CBDs. Die fünf Produkte der Premium-Marke wurde entwickelt, um die natürliche Ausstrahlung der Haut zu verbessern und die Faltentiefe nachweislich zur reduzieren.