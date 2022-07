GENUI erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Magnolia und investiert in zukünftiges Wachstum

Basel/Hamburg/Berlin (ots) - Die Investmentgesellschaft GENUI und Magnolia, ein führender Softwareanbieter im globalen Markt für Digital Experience und Content Management, geben bekannt, dass GENUI die Mehrheit an Magnolia erwirbt und erhebliches Wachstumskapital in Magnolia investiert.



Magnolia ist ein aufstrebender Anbieter, der Pionierarbeit für die Vision von "komponierbaren" Digital Experience Platforms (DXPs) leistet. DXPs setzen auf Content-Management-Systemen (CMS) und ermöglichen es Marken, überzeugende digitale Erlebnisse über mehrere Kanäle und Geräte hinweg zu gestalten. Für den globalen Markt für DXPs wird bis 2028 ein Volumen von 23 Milliarden US-Dollar prognostiziert, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über zwölf Prozent von 2021 bis 2028.