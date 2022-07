AUTOCRYPTs Smart-Billing-EV-Ladegerät „Q Charger" erhält OCPP 1.6-Zertifizierung

Der Q Charger ist ein Ladegerät, das für die gemeinsame Nutzung konzipiert wurde. Die Nutzer können den eindeutigen QR-Code, der sich auf jedem Ladegerät befindet, über die Ladegerät-Informations-App von AUTOCRYPT scannen, woraufhin die Zahlung innerhalb der App mit der registrierten Zahlungskarte abgewickelt wird. Das integrierte Authentifizierungsmodul des Ladegeräts überprüft sicher die Identität und den Zahlungsstatus des Nutzers, bevor es zum Laden freigegeben wird. Alle Zahlungen werden dann vom Betreiber der Ladestation oder dem Eigentümer der Ladestation entgegengenommen, der für die Stromrechnung verantwortlich ist.

„Unser Ziel ist ein zweifaches: Mehr Ladestationen zur Verfügung stellen und den Besitzern von E-Fahrzeugen das Laden schmackhafter machen. Für die Millionen von Einwohnern in Korea, die in Wohnungen leben, war der Mangel an Ladestationen ein entscheidendes Hindernis für die Einführung von E-Fahrzeugen. Der Einsatz unserer Smart-Billing-Ladegeräte in Wohn- und Bürogebäuden ist ein schneller und effizienter Weg, um denjenigen, die es brauchen, zuverlässige Ladestationen zur Verfügung zu stellen", sagte Daniel ES Kim, CEO von AUTOCRYPT. „Außerdem bestätigt die OCPP 1.6-Zertifizierung die Sicherheit und Haltbarkeit unserer Ladegeräte. Wir freuen uns darauf, die Verfügbarkeit von Ladestationen auf gemeinsam genutzten Parkplätzen auf der ganzen Welt zu verbessern"

Das Q-Charger-Projekt von AUTOCRYPT ist eine Teilkomponente der umfassenden EV-Informations- und Ladeplattform EVIQ, einer integrierten digitalen Plattform, die EV-Besitzer und CPOs mit Hilfe von Big Data miteinander verbindet und so die Erfahrung beim Laden von EVs und beim Management von Ladestationen verbessert.

Informationen zu AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobiltechnologie und intelligente Mobilität. Das Unternehmen ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für Kooperative Intelligente Transportsysteme (C-ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor die Fahrzeuge auf die Straße kommen.

