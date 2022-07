Wirtschaft schrumpft wieder – droht dem DAX das nächste Korrekturtief?

Jedenfalls zogen die Gaspreise direkt nach der angekündigten Reduzierung der Gaslieferungen erneut deutlich an. Der europäische Future stieg zum Beispiel um rund 10 % auf 177 Euro je Megawattstunde. Gestern legte er um weitere 11 % auf 196 Euro zu.

Unternehmen schränken Produktion wegen hoher Gaspreise ein

Und wegen der gestiegenen Energiepreise schränken einer Umfrage zufolge inzwischen viele Firmen in Deutschland ihre Produktion ein. 16 % der Industriebetriebe seien aktuell gezwungen, auf die aktuelle Energielage mit einem Zurückfahren der Produktion oder einer zumindest teilweisen Aufgabe von Geschäftsbereichen zu reagieren. Das geht aus einer DIHK-Vorabauswertung des jährlichen Energiewendebarometers unter bundesweit rund 3.500 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen hervor.

„Vielen Unternehmen bleibt nichts anderes übrig, als zu schließen oder die Produktion an andere Standorte zu verlagern“, so der DIHK-Präsident. Besonders stark betroffen ist der Auswertung zufolge die energieintensive Wirtschaft mit den Branchen Stahl, Glas und Papier. Hier sind die Werte durchweg doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Industrie.

Die DIHK-Auswertung zeigt außerdem: Viele Unternehmen müssen auch Mitte des Jahres noch erhebliche Mengen Gas für 2022 beschaffen. Erst die Hälfte der Industriebetriebe hat ihren Gasbedarf bereits über Verträge gedeckt. „Aufgrund der aktuellen Lage auf den Energiemärkten resultiert daraus für die Betriebe ein erhebliches Kosten- und Versorgungsrisiko in den kommenden Monaten“, so der DIHK-Präsident dazu. „Viele Unternehmen stellen aktuell auch fest, dass sie die selbst erlebten Preissteigerungen im direkten oder indirekten internationalen Wettbewerb nicht in ausreichendem Umfang an Kunden weiterreichen können.“