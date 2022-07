Ein Jahr nach der Flutkatastrophe an Ahr und Eifel sind die Schäden aus Naturereignissen weiterhin hoch. Mehr als 95.000 Elementarschäden haben bei R+V-Kundinnen und -Kunden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bereits einen Schadenaufwand von 200 Millionen Euro verursacht. Vor allem die Stürme ŽYleniaŽ, ŽZeynepŽ und ŽAntoniaŽ im Februar 2022, die zu den schwersten Winterstürmen der vergangen 20 Jahre zählen, haben dazu beigetragen. R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger: "Der Trend vor allem regional auftretender extremer Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel, den wir seit einigen Jahren beobachten, setzt sich leider auch in diesem Jahr fort."

Während sich im Juli 2021 Tief Bernd vor allem auf die Region Ahr und Eifel konzentrierte, haben die diesjährigen Winterstürme weite Teile Deutschlands betroffen. Die schwersten Schäden haben sie im Norden und dort insbesondere an der Nordseeküste verursacht. Im 1. Halbjahr 2021 hatten Unwetter bei den R+V-Versicherten 32.000 Schäden in Höhe von 78 Millionen Euro angerichtet. Im Gesamtjahr 2021 hatten diese ein bis dato in der R+V-Geschichte neues Rekordhoch von mehr als einer Milliarde Euro erreicht.



Weiteres Beitragswachstum im 1. Halbjahr 2022



Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte die R+V Versicherung ihren Umsatz in der 1. Jahreshälfte 2022 weiter steigern. Im deutschen Erstversicherungsgeschäft legte die R+V bei den Beiträgen um 2,8 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro zu. Das konjunkturelle Umfeld trübte sich gegenüber dem Vorjahr allerdings deutlich ein. "Für das Gesamtjahr gehen wir von einem moderaten Wachstum auf Branchenniveau aus", sagt R+V-Chef Rollinger.



Fondsgebundenes Geschäft mit deutlichem Plus



Dass steigende Preise und Lieferengpässe aufgrund der weiter andauernden Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine die Menschen verunsichern, zeigt sich besonders in der Lebens- und Pensionsversicherung. So verzeichnete die R+V im 1. Halbjahr ein sehr volatiles Einmalbeitragsgeschäft, das um 3,9 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag. Dieser Rückgang konnte jedoch durch vermehrtes Geschäft mit laufenden Beiträgen kompensiert werden. In der privaten Altersvorsorge waren fondsgebundene Produkte besonders stark nachgefragt. Ihr Beitragsvolumen von mehr als 1,2 Milliarden Euro hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Sehr erfolgreich war dabei das R+V-InvestmentKonzept Duo Invest, das die R+V seit Oktober 2021 anbietet. Attraktive Renditechancen und nachhaltige Fonds, die der Fondspartner in der genossenschaftlichen Finanzgruppe, Union Investment, beisteuert, kommen hervorragend am Markt an. Insgesamt lag das Beitragsvolumen in der Lebens- und Pensionsversicherung für das 1. Halbjahr 2022 mit 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.