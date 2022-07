OLON UND DIE ABTEILUNG FÜR CHEMIE DER UNIVERSITÄT MAILAND GRÜNDEN EIN STIPENDIUM ZUR ENTWICKLUNG NEUER PHOTOCHEMISCHER VERFAHREN FÜR DIE INDUSTRIELLE PRODUKTION VON PHARMAZEUTISCHEN WIRKSTOFFEN

Ziel des Projekts ist die Entwicklung neuer alternativer Synthesewege auf der Grundlage der Fotochemie ; ein hochinnovatives, nachhaltiges Verfahren, das systematisch auf die industrielle Produktion angewendet werden kann , die der italienische Chemiekonzern in seinen 11 Produktionsstätten weltweit durchführt.

Die Kofinanzierung des Stipendiums durch Olon wird es einem Doktoranden der Universität Mailand ermöglichen, drei Jahre lang an innovativen Forschungsthemen zu arbeiten, die am Ende des Kurses zur Entwicklung alternativer Verfahren für die konkrete industrielle Anwendung an Olon-Standorten führen.

„Das Ziel dieser Partnerschaft", erklärt Giorgio Bertolini, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei Olon, „beschränkt sich nicht auf die Entwicklung von Syntheseschritten für bestimmte Targets - die wir unmittelbar nach Beginn der Zusammenarbeit in Angriff nehmen werden -, sondern sie wird generell zur systematischen und umfassenden Entwicklung des Know-hows beitragen, das für die industrielle Anwendung der Photochemie bei der Herstellung der pharmazeutischen Wirkstoffe unseres derzeitigen Portfolios und derjenigen, die wir in Zukunft entwickeln werden, erforderlich ist."

„Das Projekt stellt eine große Chance für die Universität, für das Unternehmen und schließlich für den Forscher dar, der seinen Doktortitel abschließen kann, während er an einem hoch innovativen Thema arbeitet. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, gemeinsam lichtgeförderte Reaktionen zu untersuchen und neue synthetische, umweltfreundliche Strategien zu entwickeln", kommentiert Professor Maurizio Benaglia vom Fachbereich Chemie der Universität Mailand.