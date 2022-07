WIESBADEN (ots) -



- Mehr als jede fünfte erwerbstätige Person in Sanitär- und Heizungsbauberufen

ist zwischen 55 und 64 Jahre alt

- Zahl der Auszubildenden zuletzt kontinuierlich gestiegen

- Handwerksleistungen der Branche haben sich überdurchschnittlich verteuert



Die Nachfrage nach Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen ist seit Ausbruch des

Krieges in der Ukraine noch weiter gestiegen. Unerlässlich für die Installation

und Wartung solcher Geräte und Anlagen sind entsprechende Fachkräfte. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war die Zahl der Erwerbstätigen im

Sanitär- und Heizungsbau innerhalb der vergangenen zehn Jahre rückläufig:

Bundesweit waren im Jahr 2021 insgesamt rund 275 000 Menschen in Sanitär- und

Heizungsberufen beschäftigt - ein Rückgang von 9,4 % gegenüber 2012. Damals

gingen knapp 303 000 Menschen einem solchen Beruf nach. Im Vergleich dazu ist

die Zahl aller Erwerbstätigen im selben Zeitraum gestiegen.





Anteil der älteren Erwerbstätigen in der Berufsgruppe nimmt zuMehr als jeder fünfte (22,4 %) Erwerbstätige in Berufen des Sanitär- undHeizungsbaus war 2021 zwischen 55 und 64 Jahren alt und dürfte daher in dennächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Anders als in anderensogenannten Mangelberufen lag der Anteil dieser Altersgruppe unter Sanitär- undHeizungsbauern nur geringfügig über dem entsprechenden Anteil bei denErwerbstätigen insgesamt (22,0 %). Allerdings stieg ihr Anteil in den Sanitär-und Heizungsbauberufen binnen zehn Jahren deutlich an: 2012 hatte er noch bei12,9 % gelegen. Unter allen Erwerbstätigen hatten die 55- bis 64-Jährigen 2012bereits einen Anteil von 16,3 % ausgemacht.Zahl der Auszubildenden gestiegenEin positiver Trend zeichnet sich bei den Ausbildungszahlen ab: Im Jahr 2020machten knapp 37 600 Menschen eine Ausbildung in einem Sanitär- undHeizungsbauberuf (Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikoder Ofen- und Luftheizungsbauer/-in). Nachdem von 2010 bis 2013 zunächst einleichter Rückgang zu verzeichnen war, ist die Zahl der Auszubildenden seit 2014kontinuierlich gestiegen. Im Zehn-Jahres-Vergleich nahm sie um 13,5 % zu.Die überwiegende Mehrheit der Auszubildenden im Sanitär- und Heizungsbau istnach wie vor männlich. 2020 lag der Frauenanteil mit 1,5 % deutlich unter demDurchschnitt aller Berufsgruppen innerhalb des dualen Systems. Hier war gut jededritte Person in Ausbildung eine Frau (34,8 %).Überdurchschnittliche Preissteigerung für Handwerksleistungen in der BrancheDie große Nachfrage nach Fachkräften im Sanitär- und Heizungsbau dürfte sichauch in den steigenden Preisen für ihre Leistungen niederschlagen. FürDienstleistungen im Sanitärbereich mussten die Verbraucherinnen und Verbraucherim Juni dieses Jahres 14,4 % mehr zahlen als im Vorjahresmonat. Die Preise fürDienstleistungen im Heizungs- und Klimabereich verteuerten sich um 13,5 %. ZumVergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 7,6 %.Zahl der Betriebe und Umsätze gewachsenDer Boom der Branche zeigt sich auch in der wachsenden Zahl der Betriebe: Im 1.Quartal 2022 waren knapp 3 700 Betriebe von Unternehmen mit mindestens 20Beschäftigten in der Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationtätig. Die Zahl nahm im Vergleich zum 1. Quartal 2012 (gut 2 600 Betriebe) um39,6 % zu. Auch die erwirtschafteten Umsätze stiegen im selben Zeitraum deutlichan: von knapp 2,7 Milliarden Euro auf rund 4,6 Milliarden Euro (+73,1 %).Methodischer Hinweis:Die Daten zur Erwerbstätigkeit basieren auf den Erstergebnissen des Mikrozensusfür das Jahr 2021. Der Mikrozensus wurde technisch und methodisch neugestaltetund in dieser Form Anfang 2020 eingeführt. Ausführliche Informationen sind aufeiner Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Bis einschließlich 2011 umfassten die Ausbildungsberufe im Sanitär- undHeizungsbau zusätzlich den Beruf des Kachelofen- und Luftheizungsbauersbeziehungsweise der Kachelofen- und Luftheizungsbauerin.