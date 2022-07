GOLDMAN SACHS stuft UBS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,00

Kursziel alt: 28,60

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 28,60 auf 26,00 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der Schweizer Großbank habe er seine Prognosen für das verwaltete Vermögen und die Gebühren reduziert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie berge trotz der Kurszielsenkung immer noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 18:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.