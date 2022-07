2015 begann Zoomlion die Zusammenarbeit mit der MAZ-LKW-Gruppe in Weißrussland. Durch die Kombination der Baumaschinentechnologien und Produktionskapazitäten von Zoomlion mit den schweren Lkw-Fahrgestellen von MAZ entwickelten und fertigten die beiden Unternehmen in nur sieben Monaten drei Lkw-Kräne und Kehrmaschinen, die der Nachfrage des lokalen Marktes entsprachen.

CHANGSHA, China, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat im Juni dieses Jahres offiziell den W220-10S, seinen ersten gemeinsam von China und Deutschland entwickelten Turmkran mit flacher Spitze, auf dem europäischen Markt eingeführt. Die Freigabe ist ein weiterer Meilenstein dafür, dass Zoomlion mit dem übernommenen Unternehmen Win-Win-Ergebnisse erzielt.

