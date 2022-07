ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse tauscht nach einem weiteren Milliardenverlust ihren Chef aus. Der bisherige Leiter der Fondssparte, Ulrich Körner, werde Anfang August Thomas Gottstein an der Konzernspitze ablösen, teilte das zweitgrößte Geldhaus des Landes am Mittwoch in Zürich mit. Damit hat sich Gottstein keine zweieinhalb Jahre als Credit-Suisse-Chef gehalten. Im zweiten Quartal verlor die Bank unter dem Strich rund 1,6 Milliarden Schweizer Franken (1,62 Mrd Euro). Und die Aussichten bleiben vorerst schwierig.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Nach anfänglichen Kursverlusten legte die seit Jahren darbende Credit-Suisse-Aktie am Vormittag um rund zwei Prozent auf 5,266 Franken zu und war damit zweitstärkster Titel im Schweizer Leitindex SMI . Das Papier gehörte allerdings in den vergangenen Jahren zu den größten Verlierern unter den Schweizer Standardtiteln. Seit dem Sommer 2017 fiel der Kurs der Aktie um rund zwei Drittel. Mitte Juli war das Papier mit Notierungen unterhalb der Marke von fünf Franken so billig wie noch nie.