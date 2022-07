Das Unternehmen konnte nicht nur seine Förderung aus der Blanket Goldmine in Simbabwe im ersten Halbjahr 2022 um satte 29% gegenüber 2021 steigern, sondern jüngst auch noch die Übernahme des riesigen Goldprojekts Bilboes vermelden. Diese könnte die aktuelle Förderung in den kommenden Jahren sogar nochmal verdreifachen! Hier bietet sich nun ein exzellentes Blue-Sky-Potenzial, welches den aktuellen Kurs der Caledonia Aktie nach oben katapultieren dürfte. Denn Bilboes kostet Caledonia Mining lediglich 5,123 Millionen eigene Aktien im Gegenwert von aktuell etwa 53 Millionen Dollar. Dafür erhält man im Gegenzug annähernd 2 Millionen Unzen Gold an Reserven und rund 3,1 Millionen Unzen Gold an Ressourcen. Eine Machbarkeitsstudie deutet auf eine hochprofitable Tagebauförderung von durchschnittlich 168.000 Unzen Gold pro Jahr hin, was aktuell in etwa der doppelten Förderung der eigenen Blanket Mine entspricht.

Im Folgenden die wichtigsten Infos zu dieser nahezu unentdeckten Perle:

Caledonia Mining ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit klarem Fokus auf das südliche Afrika. Aktuelles Hauptasset ist ein 64%iger Anteil an der Blanket Goldmine in Simbabwe. Dort förderte die Gesellschaft 2021 67.476 Unzen Gold, was 17% über der Förderung von 2020 lag und zugleich einen Unternehmensrekord bedeutete. 2022 will das Unternehmen seine jährliche Förderung auf bis zu 80.000 Unzen Gold erhöhen, langfristig sogar auf bis zu 250.000 Unzen ausbauen. Dazu wurde im 2021 der zentrale Schacht in Betrieb genommen. Das Unternehmen zahlt eine hohe Quartalsdividende, die seit Oktober 2019 bereits sieben Mal erhöht wurde.

Blanket Goldmine – Aktueller Förderstatus

Die aktuelle Blanket Mine verfügt über acht Erztriebe. Der größte Teil der Minenproduktion wird derzeit von den Erzkörpern AR Main und AR South bezogen, wobei die Triebe Blanket, Eroica und Lima einen geringeren Beitrag leisten. AR Main und AR South sind massive Erzkörper mit einer Breite von bis zu 30 Metern und eignen sich ideal für den Langlöcher-Tagebau. Der Doppelschacht Nr. 4 ist der Hauptschacht von Blanket zum Heben von Erz von den Ladestationen in 510 Meter und 789 Meter Tiefe und verfügt über eine bewährte Hubleistung von 110 Tonnen pro Stunde aus 789 Metern. Die Schächte Jethro und Eroica sowie die Schächte Winzes Nr. 5 und Nr. 6 dienen dem Transport von Personen und Materialien unter Tage, während die Schächte Nr. 2 und Lima auch zum Heben von Erz an die Oberfläche genutzt werden.

Blanket Goldmine – Massive Erweiterung der Förderkapazitäten

Wenngleich auch diese Bereiche noch signifikante Mengen an Goldunzen beherbergen, hat sich das Unternehmen bereits vor etwa 6 Jahren dazu entschlossen den großen Wurf zu landen und den zentralen Schacht zwischen AR Main und AR South zu erweitern, zu modernisieren und bis in eine Tiefe von über 1.200 Meter vorzutreiben um damit nicht nur den unmittelbaren Bereich unterhalb des aktuellen, tiefsten Abbauniveaus von etwa 850 Metern zu erschließen, sondern im Prinzip alle bekannten Vorkommen unterhalb, aber auch oberhalb dieses Niveaus. Denn die Gesellschaft konnte bis dato bereits weitere signifikante Ressourcen bis in Bereiche von etwa 1.100 Metern Tiefe nachweisen. Der neue, mit einem Durchmesser von 6 Metern überaus stattliche Schacht, der bis auf über 1.200 Meter Tiefe vorgetrieben wurde, ermöglicht es einerseits die Förderung signifikant zu steigern – immerhin werden drei neue Produktionslevel erreicht - und kann andererseits für Untertagebohrungen dienen, die eine Menge an Geld und Zeit sparen werden. Caledonia Mining steckte mehr als 60 Millionen US$ in den Ausbau des zentralen Schachts.

Blanket Goldmine – neuer Zentralschacht sorgt für große Fördersteigerung

Der zentrale Schacht wurde im April 2021 in Betrieb genommen und sorgt nun für einen signifikanten Anstieg der Förderung, bei gleichzeitiger Reduzierung der All-In-Kosten bis in den Bereich um 700 bis 800 US$ je Unze. Weiterhin konnte Caledonia Mining zudem die erfolgreiche Installation und Inbetriebnahme einer neuen Sauerstoffanlage in der Blanket Mine bekanntgeben. Es wird demnach erwartet, dass die neue Sauerstoffanlage die metallurgische Rückgewinnung verbessert und den Cyanidverbrauch bei Blanket reduziert. Basierend auf den durchgeführten Testarbeiten zeigte sich, dass die Anlage die metallurgische Gesamtausbeute bei Blanket auf etwa 94 Prozent verbessert. Weiterhin wurden neue Dieselgeneratoren installiert und in Betrieb genommen, um etwaige Stromausfälle vollständig kompensieren zu können. Zusätzlich dazu will das Unternehmen eine 12 Megawatt Photovoltaikanlage installieren, für die bereits ausreichende Mittel zur Verfügung stehen. Dazu wurde bereits Voltalia engagiert, welche sehr aktiv auf dem afrikanischen Kontinent ist. Es wird erwartet, dass die geplante Anlage etwa ein Viertel des gesamten Energiebedarfs wird decken können.

Blanket Goldmine – Stetiger Ausbau der Ressourcen und hohes Explorationspotenzial

Trotz stetiger Förderung gelang es dem Unternehmen in den letzten Jahren die Ressourcenbasis immer weiter ansteigen zu lassen. So verfügte die Blanket Mine im Januar 2020 über insgesamt 528.000 Unzen Gold an Reserven (in den Ressourcen enthalten) sowie 902.000 Unzen Gold in den Kategorien measured & indicated und weitere 866.000 Unzen Gold in der Kategorie inferred. Die Blanket Mine selbst bietet wie bereits erwähnt in den Bereichen unterhalb des aktuellen Abbauniveaus von etwa 800 Meter weitere, bereits bestätigte Ressourcen. Zudem wurden die Erzkörper Lima, Eroica, Sheet und Feudal bis dato nur in Tiefen zwischen 150 und 750 Metern ausgebeutet. Im Falle von Eroica besteht sogar eine Lücke zwischen einer Tiefe von 230 bis etwa 470 Metern, innerhalb derer ebenso weitere Ressourcen vermutet werden. Vor allem der Bereich Feudal, Jethro und Blanket könnte eine zusammenhängende Erzstruktur beherbergen, die bis dato noch nicht abgegrenzt werden konnte. Der neue zentrale Schacht bietet beste Zugangsmöglichkeiten zu allen neu zu erschließenden Bereichen.

Ebenso verfügt das gesamte Grundstück über mehrere, potenzielle Satellitenprojekte. Fünf davon besitzen einen Priorität 1 Status und werden sukzessive nach weiteren Vorkommen bebohrt. Zudem existieren weitere Areale, die noch gänzlich ohne moderne Explorationsprogramme sind.

Maligreen Projekt

Im September 2021 vermeldete Caledonia Mining, dass es eine Vereinbarung über den Kauf der Bergbau-Claims auf dem Projekt Maligreen für einen Gesamtbetrag von 4 Millionen US$ in bar abgeschlossen hat. Bei Maligreen handelt es sich um ein bedeutendes Brachflächenexplorationsgebiet, auf dem in den letzten 30 Jahren bedeutende Explorations- und Evaluierungsarbeiten durchgeführt wurden, darunter schätzungsweise 60.000 Meter an Diamantkern- und Schlagbohrungen sowie aeromagnetische und geophysikalische Bodenuntersuchungen. Aktuell beherbergt Maligreen eine NI 43-101-konforme abgeleitete Mineralressource von etwa 940.000 Unzen Gold in 15,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,88 g/t. 76% der abgeleiteten Mineralressource (etwa 712.000 Unzen) liegen in einer Tiefe von weniger als 220 Metern, was auf das Potenzial für einen Tagebaubetrieb hinweist. Die Gesamtfläche von Maligreen beträgt etwa 550 Hektar und umfasst zwei historische Tagebaubetriebe, in denen zwischen 2000 und 2002 etwa 20.000 Unzen Gold aus Oxiden abgebaut wurden. Caledonia Mining plant, über einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten Bohrungen auf zunächst 4.800 Metern durchzuführen, um das Verständnis der bestehenden Ressource zu verbessern und das Potenzial für einen Bergbaubetrieb zu bewerten. Weitere Explorationsmöglichkeiten bestehen innerhalb des Claimgebiets und ein anschließendes Explorationsprogramm wird in Betracht gezogen, um die Fortsetzung der bestehenden abgeleiteten Mineralressource zu erkunden.

Optionsvereinbarungen für neue Explorationsprojekte

Im Dezember 2020 gab Caledonia Mining Optionsvereinbarungen zur Exploration zweier Explorationsprojekte in den Simbabwe Midlands bekannt.

Das erste Projekt namens Glen Hume umfasst ein Gebiet von etwa 350 Hektar mit beträchtlichen Hinweisen auf eine Goldmineralisierung einschließlich historischer Bergbauaktivitäten. Caledonia Mining hat luftgestützte geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, die auf attraktive Explorationsziele hinweisen, und hat auch vorläufige metallurgische Arbeiten durchgeführt, die auf einen günstigen Gehalt und eine gute Ausbeute hinweisen.

Das zweite Projekt namens Connemara North ist der nördliche Teil der stillgelegten Connemara-Mine, die sich zuvor im Besitz von First Quantum Minerals befand und bis zur Stilllegung 2001 etwa 20.000 Unzen Gold pro Jahr in einem offenen Haufenlaugungsbetrieb produzierte. Die Liegenschaft ist etwa 30 Kilometer von Glen Hume entfernt und verfügt über einen guten Straßenzugang, der das Potenzial für betriebliche Synergien bietet, sollte sich Caledonia Mining für die Erschließung beider Gebiete entscheiden.

Das Unternehmen hat zunächst das Recht, beide Projektgebiete über einen Zeitraum von 15 bzw. 18 Monaten zu explorieren und kann sich danach für eine längerfristige Exploration entscheiden.

Dividendenausschüttung seit 2012 – Ansprechende Dividendenrendite

Caledonia Mining schüttet bereits seit 2012 ununterbrochen eine regelmäßige Dividende aus. Diese wurde seit Oktober 2019 bereits sieben Mal erhöht und beläuft sich aktuell auf 0,14 US$ pro Quartal, was einer jährlichen Dividende von 0,56 US$ entspricht. Im Oktober 2019 lag diese noch bei 0,06875 US$ pro Quartal, womit diese seitdem um kumulativ 104% gestiegen ist.

Produktions- und Dividendenerhöhung fest eingeplant

Caledonia Mining konnte für Anleger in den vergangenen zwei Jahren eine Menge an Fortschritten liefern. Erstens konnte das Management den Anteil der Gesellschaft an der Mine signifikant von 49% auf 64% erhöhen. Zweitens konnte der neue, zentrale Schacht in Betrieb genommen werden, der nicht nur die Förderung signifikant steigert, sondern auch neue Abbauniveaus erreicht, innerhalb derer bereits signifikante Ressourcen nachgewiesen werden konnten, die aber vor allem noch über ein weitaus höheres Ressourcenpotenzial verfügen. Genauso wie mögliche Satellitenlagerstätten, auf denen ebenso aktiv exploriert wird wie auf dem neuen Projekt Maligreen. Zudem plant das Management weiterhin zusätzliche Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Wie hoch diese ausfallen werden, wird in erster Linie auch von der Akquisition vom neuen Projekt Bilboes abhängen, welches zu einer Verdreifachung der Produktion führen dürfte.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Tim Roedel

Redaktion Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1