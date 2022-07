GENUI erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Magnolia und investiert in zukünftiges Wachstum

Basel/Hamburg/Berlin (ots) - Die Investmentgesellschaft GENUI und Magnolia, ein

führender Softwareanbieter im globalen Markt für Digital Experience und Content

Management, geben bekannt, dass GENUI die Mehrheit an Magnolia erwirbt und

erhebliches Wachstumskapital in Magnolia investiert.



Magnolia ist ein aufstrebender Anbieter, der Pionierarbeit für die Vision von

"komponierbaren" Digital Experience Platforms (DXPs) leistet. DXPs setzen auf

Content-Management-Systemen (CMS) und ermöglichen es Marken, überzeugende

digitale Erlebnisse über mehrere Kanäle und Geräte hinweg zu gestalten. Für den

globalen Markt für DXPs wird bis 2028 ein Volumen von 23 Milliarden US-Dollar

prognostiziert, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über

zwölf Prozent von 2021 bis 2028.





Magnolia betreut über neun regionale Niederlassungen Kunden in mehr als 100Ländern und zählt viele globale Marken wie The New York Times, Sanofi,Sainsbury's, Ping An und Bechtle zu seinen treuen Kunden. Mit der Finanzierungwird das Unternehmen seine globale Vertriebs- und Marketingpräsenzeinschließlich seines Technologie- und Vertriebspartner-Ökosystems weiterausbauen, die Produktinnovation beschleunigen und den Bekanntheitsgrad auf demWeltmarkt erhöhen.Traditionell wurden DXPs als komplette Marketingsoftware-Suite von einemAnbieter gekauft. Diese haben sich jedoch als langsam, teuer und restriktiverwiesen. "Magnolia ist einzigartig positioniert, um Kunden die Möglichkeit zugeben, ihre wichtigsten Anwendungen und Plattformen zu integrieren - von Legacy-bis hin zu modernen APIs - und eine leistungsstarke Architektur für digitaleErlebnisse zusammenzustellen, die die allgemeine Benutzerfreundlichkeit undAgilität ermöglicht, die heute von modernen Cloud-Lösungen erwartet wird",kommentiert Magnolia-CEO Tim Brown. "Mit der Unterstützung von GENUI werden wirnun in der Lage sein, unsere Anerkennung als ,Visionär' im Gartner® MagicQuadrant(TM) für DXP 2022 voll auszuschöpfen, um einer wachsenden Zahl vonVermarktern, Autoren und Entwicklern dabei zu helfen, fantastische digitaleMultichannel-Erlebnisse zu liefern.""Durch die deutliche Stärkung der Kapitalbasis versetzen wir Magnolia in dieLage, sein Marktpotenzial noch besser auszuschöpfen und sein Wachstum nachhaltigzu steigern", sagt Boris Klenk von GENUI. Nach Abschluss der Transaktion wirdder GENUI-Unternehmer Amit Shah, ein ausgewiesener Experte in derDigital-Experience-Branche, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Magnolia. "Wirbeobachten eine Verlagerung weg von monolithischen Anwendungslösungen hin zumodularen Ansätzen. Dies ist eine außergewöhnliche strategische Chance für