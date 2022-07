Für Umwelt, Klima und Energieeinsparung REWE verzichtet auf Papier-Handzettel (FOTO)

Köln (ots) - Entscheidung spart jährlich mehr als 73.000 Tonnen Papier, 70.000

Tonnen CO2 und 380 Millionen kWh Energie - Umfang und Preisattraktivität der

Angebote bleiben gleich



Ende einer Handelstradition: REWE entscheidet sich als erster

Lebensmittelhändler in Deutschland für den Ausstieg vom gedruckten Handzettel.

Der wöchentlich erscheinende Prospekt über die Angebote in den bundesweit mehr

als 3.700 REWE-Märkten ist eines der ältesten Werbemedien in der Branche und

wird an viele Millionen Haushalte in Deutschland verteilt. Im Sinne der

Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsstrategie des zweitgrößten deutschen

Lebensmittelhändlers ist damit bald Schluss: Zum 1. Juli 2023 wird der Druck und

die Verteilung der Prospekte eingestellt, dafür die Artikelwerbung über neue und

bekannte Medien erheblich ausgebaut. Der Effekt für Umwelt, Klima und

Ressourcenschonung ist immens: Die Umstellung spart mehr als 73.000 Tonnen

Papier, 70.000 Tonnen CO2, 1,1 Millionen Tonnen Wasser und 380 Millionen kWh

Energie pro Jahr ein. Letzteres hat gerade vor der aktuellen Diskussion um die

zukünftige Energieversorgungssicherheit in Deutschland an Bedeutung gewonnen -

daher wurde die Umsetzung dieser bereits getroffenen Entscheidung nun

beschleunigt.