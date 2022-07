Gespannte Ruhe vor der Fed-Sitzung

Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung verläuft der Handel in Frankfurt weiter in ruhigen Bahnen. Die Anleger warten geduldig an der Seitenlinie, um von den geldpolitischen Entscheidungen am Abend nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. 75 Basispunkte Zinserhöhung lautet der Konsens im Markt, wichtiger dürften daher die Äußerungen der Notenbank zum zukünftigen Kurs ihrer Zinswende werden. Mit der heutigen Erhöhung wäre die Zinsspanne in den USA bereits wieder bei 2,25 bis 2,5 Prozent angekommen. Die Fed unternimmt zwar deutliche Schritte, um die Inflation zu bändigen, bisher allerdings nur mit mäßigem Erfolg.

