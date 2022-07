Explosives Spiel "The Legend of Neverland" kommt in Europa und den Vereinigten Staaten mit über 2 Millionen Reservierungen an

Peking (ots/PRNewswire) - MMO-Spiele chinesischer Hersteller entwickeln sich in

Übersee rasant, und das explosive MMORPG "The Legend of Neverland" von Ark

Games, einer Tochtergesellschaft von Kunlun Tech, expandiert weiter auf den

europäischen und amerikanischen Markt, nachdem es in Südostasien, Hongkong,

Macao und Taiwan hervorragende Ergebnisse erzielt hat.



"The Legend of Neverland" eröffnete Ende April offiziell die Vorregistrierung in

mehr als 160 Ländern in Europa und den Vereinigten Staaten, und die Anzahl der

Reservierungen für zwei Plattformen erreichte am 20. Juni 1 Million. Das Produkt

hat die empfohlene Position in der gesamten Region der Google Play-Plattform

erhalten, und bis jetzt hat das Reservierungsvolumen 2 Millionen überschritten,

und bewegt sich auf das Ziel von 3 Millionen Reservierungen zu. Das Spiel wird

voraussichtlich Ende August offiziell auf den Markt kommen.