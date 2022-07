"Prismatic" Gemeinsam Außergewöhnliches erreichen / Neues Recruiting-Event von Bain

München/Wien/Zürich (ots) - Die erste Ausgabe des Recruiting-Events "Prismatic"

der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company steht ganz im Zeichen

von Diversität und Inklusion. Die Veranstaltung findet vom 29. September bis 1.

Oktober 2022 in Wien statt und richtet sich an gesellschaftlich engagierte

Talente, die noch studieren, promovieren oder in ihrem Job bereits erste

praktische Erfahrungen gesammelt haben.



"Bain setzt sich nachdrücklich für Diversität und Inklusion ein - und das sowohl

im eigenen Unternehmen als auch darüber hinaus", erklärt Bain-Partner Nikolaus

Zacher, zuständig für das Recruiting in der DACH-Region. "Deshalb ist es an der

Zeit, diese wichtigen Themen auch im Rahmen eines neuen Recruiting-Formats zu

adressieren." Und er fügt hinzu: "Wir suchen stets die besten Talente, ganz

gleich, welchen fachlichen oder persönlichen Hintergrund sie haben. Entsprechend

groß ist für uns die Bedeutung von Vielfalt und Integration." Dadurch erziele

die Unternehmensberatung stets die besten Ergebnisse für ihre Kundenunternehmen

und sorge dafür, dass alle ihre Einzigartigkeit in ihre Arbeit einbringen

können.