APA ots news: HYPO NOE: Umfrage zeigt, Teuerung spielt auch bei Hauskauf und Sanierung große Rolle

Umfrage zeigt, was Käufer:innen und Sanierer:innen gerade beschäftigt: Teuerung & neue Kreditvergaberichtlinien haben Einfluss auf die geplanten Eigenheimprojekte.



St. Pölten (APA-ots) - "In Zeiten von steigenden Preisen lohnt sich ein Eigenheim besonders und dient als Sicherheit. Darüber hinaus können selbstbestimmt Sanierungs- und Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden. Eine von der HYPO NOE durchgeführte Umfrage von Marketagent zeigt, dass die Teuerung speziell im Bereich Sanierung zu einem Umdenken geführt hat. Über 72 Prozent möchten nun bei der Sanierung in erneuerbare Energiesysteme bzw. Maßnahmen zur Einsparung investieren. Die Umfrage zeigt, dass die derzeit vorherrschenden Unsicherheiten - wie die hohen Energie-, Bau- und Rohstoffkosten sowie die Lieferverzögerungen - alle jene beschäftigen, die darüber nachdenken, eine Immobilie zu kaufen oder zu sanieren. Ziel der Landespolitik ist es daher nach wie vor, für günstigen Wohnraum zu sorgen. Wir tun das - einerseits über den kürzlich präsentierten Strompreisrabatt, aber auch mit unserer blau-gelben

Wohnbaustrategie", erklärt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko bei einem Pressegespräch zum Thema "Wohnraum schaffen" in der HYPO NOE Zentrale in St. Pölten zusammen mit HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.



"Als Landesbank sind wir Teil dieser Wohnbaustrategie und sorgen für Finanzierungen - für Private, aber auch für

Wohnbaugenossenschaften. Alleine 2021 haben wir so mehr als 750 Millionen Euro an Wohnbaufinanzierungen vergeben und damit 2.000 Wohnungen im gemeinnützigen Wohnbau finanziert - leistbar für alle Generationen - sowie 1.600 Häuslbauer:innen ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Dabei legen wir großen Wert auf die Verbindung zweier Welten: modernste digitale Lösungen wie wohnrechner.at verbunden mit bester persönlicher Beratung unserer Beratungsprofis, die beispielsweise auch gleich über Förderungen mitinformieren", betont Viehauser.



Immobilie als Sicherheit ist Antrieb für

Niederösterreicher:innen und Wiener:innen



Gerade in diesen herausfordernden Zeiten spiele Sicherheit für alle, die ein Eigenheim kaufen, eine große Rolle: Laut der Umfrage, die Marketagent im Auftrag der HYPO NOE durchgeführt hat, gaben drei Viertel der Personen, die demnächst bauen oder kaufen wollen, an, dass die eigene Immobilie als sichere Anlage eine große bzw. eher große Rolle bei ihren Überlegungen spiele. Auch für eine von zwei Personen, die sanieren oder renovieren wollen, spiele die Sicherheit durch das Eigenheim eine wichtige oder eher wichtige Rolle.