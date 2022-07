Börsengang vor zwei Jahren im September. Ausgabepreis 58 Euro. Danach arbeitete sich die Aktie bis auf das Rekordhoch 74 Euro. Doch dann der Absturz minus 60% auf aktuell 28,80 Euro. Der Einbruch scheint übertrieben, denn so schlecht laufen die Geschäfte des Anbieters von Wohnmobilen und Caravans nicht. Knaus Tabbert ist in einem ausgesprochenen Wachstumsmarkt unterwegs. Die Menschen möchten individuell reisen, draußen in der Natur sein, in Corona-Zeiten am besten im Familienkreis und überhaupt viel Reisen. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Jandelsbrunn fährt auf Wachstumskurs. Für den laufenden Turnus plant der Vorstand einen Umsatzanstieg von 863 Millionen auf mehr als 1 Milliarde Euro. Bei der Gewinnprognose klemmt es aber. Im Vorjahr lag die Ebitda-Marge bei 7%, die der Vorstand in diesem Jahr übertreffen wollte. Laut einer „Gewinnwarnung“ am Montag lautet die Vorhersage der Ebitda-Marge auf „mehr als 6%“. Wir meinen, die Unterschiede sind marginal. Zumal es derzeit mit der plötzlichen Inflation, dem Mangel an Beschäftigten und den Lieferkettenproblemen mehrere Schwierigkeiten auf einmal zu bewältigen sind. Vorstandschef Wolfgang Speck hält an der ehrgeizigen Mittelfristplanung fest. Bis 2025 soll sich der Umsatz „auf 2 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.“ Dementsprechend baut der Hersteller von Freizeitfahrzeugen die Produktionskapazitäten mit einem 220 Millionen Euro Investitionsprogramm aus. Allein im letzten Jahr wurden 500 neue Mitarbeiter eingestellt. Viel Geld fließt auch in die Entwicklung neuer Modelle. Aus unserer Sicht würde es nicht funktionieren, in fünf Jahren den Umsatz auf mehr als 2 Milliarden zu katapultieren, ohne den einen oder anderen Zukauf. Modernste Produktionsanlagen sollen zu Produktivitäts- und Kapazitätssteigerungen führen. Es geht um Digitalisierung, Leichtbau und E-Mobility. Durch Skaleneffekte soll die operative Gewinnmarge mehr als 10% erreichen. Der Blick von Unternehmenslenker Speck ist bereits auf die „Modellsaison 2023“ gerichtet. 16 neue Reisemobile auf Basis der Chassis von Mercedes, MAN, Ford und Volkswagen befinden sich Programm. Zuletzt zahlte das Unternehmen eine Dividende von 1,50 Euro. Rendite satte 5,4%! Aktueller Börsenwert schlappe 289 Millionen. Das KGV gerade einmal 7. Fazit: Wohnmobile liegen voll im Trend. Die Aktie gibt es zum Spottpreis. Wer einsteigen will, wartet eine Bodenbildung ab.