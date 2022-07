'AM SCHÖNEN PLATZ' BAUTEIL 7 ALS ZUKÜNFTIGES FONDS-ASSET der BNP Paribas REIM

Wien/Graz (ots) - Der Bauteil 7 des Wohnprojekts 'Am schönen Platz' (S+B Gruppe

AG, C6P Immobilien AG) wurde in Form eines 'Forward Funding Deals' an einen

Immobilien-Spezialfonds verkauft.



(Wien, 27.07.2022) - Die Projektpartner S+B Gruppe AG und C&P Immobilien AG

geben bekannt, dass einer der 6 Projektteile, die auf dem Bauplatz an der

Laxenburger Straße 151 in Wien-Favoriten, dem ehemaligen Beiersdorf-Arial,

errichtet werden, an die PBP Paribas Real Estate Investment Management (BNP

Paribas REIM) veräußert wurde. Dieser Bauteil "7" umfasst auf 8 Geschossen

(Erdgeschoss, 6 Obergeschosse und Dachgeschoss) insgesamt 55 Wohnungen und 16

Büros mit einer gewichteten Nutzfläche von rund 3.500 m2 sowie 40

Garagenstellplätze. Als Besonderheit verfügt das Gebäude über Büroeinheiten, die

sowohl vom Wohnbereich wie auch extern betreten werden können - eine

Notwendigkeit für das moderne Wohnen. Insgesamt umfasst der Ankauf eine

Mietfläche von ca. 3.100 m².