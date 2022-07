NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe insgesamt solide Kennziffern verzeichnet, wobei Umsatz und Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzungen übertroffen hätten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/la

