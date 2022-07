R+V-Halbjahresbilanz Auch 2022 starke Unwetter - Bereits 200 Millionen Euro Schäden (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Unwetterschäden bleiben im 1. Halbjahr 2022 auf hohem Niveau.

Die Beitragseinnahmen wachsen trotz schwierigen Umfelds moderat. Anlässlich

ihres 100-jährigen Jubiläums stiftet die R+V 1,6 Millionen Euro an

zukunftsorientierte Projekte.



Ein Jahr nach der Flutkatastrophe an Ahr und Eifel sind die Schäden aus

Naturereignissen weiterhin hoch. Mehr als 95.000 Elementarschäden haben bei

R+V-Kundinnen und -Kunden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bereits

einen Schadenaufwand von 200 Millionen Euro verursacht. Vor allem die Stürme

´Ylenia´, ´Zeynep´ und ´Antonia´ im Februar 2022, die zu den schwersten

Winterstürmen der vergangen 20 Jahre zählen, haben dazu beigetragen.

R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger: "Der Trend vor allem regional

auftretender extremer Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel, den wir seit

einigen Jahren beobachten, setzt sich leider auch in diesem Jahr fort."