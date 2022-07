Fit für die Zukunft Peter Pane verstärkt sein Team um drei Top-Manager aus dem Handel

Hamburg (ots) - Die Restaurantkette Peter Pane legt einen Fokus auf vegane und

pflanzenbasierte Produkte. Außerdem steht die Ausweitung des Sortiments im

Lebensmitteleinzelhandel sowie beim Delivery-Service "Peter bringt´s" im

Vordergrund. Um diese Themen voranzubringen, verstärkt Peter Pane das

Mitarbeiterteam mit drei Experten. Marko Mihajlovic, Bernd Schröder und Finn

Wendt kümmern sich künftig um neue Produkte und Top-Listungen im

Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Und gestalten die Zukunft von Peter Pane.



Für Peter Pane wird Marko Mihajlovic als Leitung Marketing/Sales Peter Pane

weiter zur Love Brand ausbauen. "Die Marke steht für Genuss, Erlebnis und

Nachhaltigkeit. Denn auch in diesen Zeiten wollen Kunden genießen und das

besondere Erlebnis auf dem Tisch haben. Für Peter Pane bietet es die Chance, das

Marken-Erlebnis mit einem Genuss-Erlebnis zu Hause zu kombinieren und so die

Kunden und zukünftigen Restaurant-Gäste stärker an die Marke zu binden."