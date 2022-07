Berlin (ots) - Der Arbeitskräftemangel greift immer weiter um sich. Dies zeigt

sich auch bei der Analyse der ausgeschriebenen Stellen in den ersten sechs

Monaten des laufenden Jahres. Denn die Zahl der Jobangebote stieg im Vergleich

zum ersten Halbjahr 2021 um gleich 45,7 Prozent auf insgesamt fast 6,5 Millionen

an. Ob Gesundheitsfachkräfte, Flughafenpersonal oder Kraftfahrerinnen und

Kraftfahrer: die Nachfrage nach Arbeitskräften in fast allen Branchen ist trotz

der aktuellen Krisenstimmung höher denn je.



Der BAP Job-Navigator hat für den großen Halbjahresvergleich

Stellenausschreibungen nach Branchen, Bundesländern und Hierarchien analysiert

und einen Blick auf die ausgeschriebenen Stellen der letzten sechs Monate

geworfen.





1,6 Millionen Jobangebote je MonatNicht nur gestörte Lieferketten durch fehlende Rohstoffe, die Corona-Pandemie,der Chipmangel oder die stark steigende Inflation bremsen die deutscheWirtschaft derzeit aus. Ein weiteres zentrales Problem: Qualifizierte Fach- undFührungskräfte fehlen und werden händeringend in allen Bereichen desArbeitsmarkts gesucht. Infolgedessen startete das Jahr 2022 bereits mit rund 1,5Millionen Jobangeboten, fast doppelt so viele wie zu Beginn des vorherigenJahres. In den kommenden Monaten stieg das Angebot dann weiter auf mittlerweiledurchschnittlich 1,6 Millionen Jobangebote monatlich an.Der Handel sucht die meisten FachkräfteFast alle Branchen zeigen einen deutlichen Nachfrageanstieg. Besonders vieleJobangebote wurden im ersten Halbjahr im Handel (833.000), in der Industrie(772.000), im Dienstleistungsbereich (640.500) sowie im Gesundheits- undSozialwesen (610.000) veröffentlicht. Es folgen die ITK-Branche (501.000) sowiedas Baugewerbe (258.000). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich dieseReihenfolge der Branchen mit der größten absoluten Nachfrage kaum geändert. Dochdas Jobangebot ist insgesamt deutlich gestiegen: in der Handelsbranche um 61,6Prozent, in der Industrie um 47,5 Prozent, in der Dienstleistungsbranche um 44,2Prozent und im Gesundheits- und Sozialwesen um 35,5 Prozent.Massiver Fachkräftemangel im GastgewerbeFür den Tourismus und die Gastronomie waren die Folgen der letzten zwei Jahrebesonders gravierend. Denn viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sichberuflich umorientiert, so dass Fachkräfte hier nun in allen Bereichen fehlen.Nur folgerichtig ist es daher, dass im Gastgewerbe im ersten Halbjahr 2022 65,7Prozent mehr Jobs als im Vorjahreszeitraum veröffentlicht wurden. Eineerhebliche Erhöhung der Jobangebote gab es ebenfalls in der Branche Kunst und