Berlin (ots) - Der Staat muss nach Ansicht der deutschen Papierindustrie die fürden Herbst geplante Gasumlage streichen und die Kosten vollständig übernehmen.Jahrelang sei Gas als Brückentechnologie gefördert worden. Private Verbraucherund die energieintensive Industrie seien dem gefolgt und trügen bereits heuteenorme Lasten durch die exorbitant gestiegenen Gaspreise. Sie haben sich durchdie bereits seit Anfang vergangenen Jahres spürbar gedrosselten russischenGaslieferungen auf mittlerweile über 150 EUR/MWh vervielfacht.Es sei richtig und nachvollziehbar, dass der Staat den Gasimporteur Uniper vordem Konkurs bewahrt habe. Die Kosten dafür dürfe er aber nicht auch noch aufVerbraucher und Industrie abwälzen. "Wer Solidarität fordert, muss sie auchselbst leisten", erklärte der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE.Die Papierindustrie sieht sowohl durch die steigenden Kosten wie durch einedrohende Gasverknappung ihre Produktion gefährdet. Im schlimmsten Fall könnenwichtige Wertschöpfungsketten nicht mehr mit Papier versorgt werden. So etwa beiLebensmittel- und Pharmaverpackungen, in der Krankenhaus- und Pflegehygiene oderbei Printmedien.