Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BAU, Robert Feiger, sagte der Funke-Mediengruppe: "In dieser kritischen Phase dem Energiespar-Engagement einen Dämpfer zu geben, wirkt wie eine energiepolitische Blutgrätsche." Wirtschaftsminister Robert Habeck wolle, dass das Thermostat heruntergedreht werde. "Gleichzeitig dreht er an der Schraube, die das Heizen effektiv macht."

BERLIN (dpa-AFX) - An der Reform der staatlichen Förderung der Gebäudesanierung gibt es angesichts verringerter Sätze große Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe sprach am Mittwoch von einer "Katastrophe" für den Klimaschutz. Für den Eigentümerverband Haus & Grund sagte Geschäftsführer Gerold Happ: "Wir begrüßen das Ziel, mehr Leute zu fördern, die Förderung zu vereinfachen und stetig zu halten. Angesichts steigender Handwerkerpreise und Materialkosten ist es aber fraglich, ob bei Herabsetzung der Fördermittel tatsächlich mehr Leute sanieren können."

Kritik an Reform bei Förderung der Gebäudesanierung

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer