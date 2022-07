Brot für die Welt fordert Umdenken bei Hungerbekämpfung / Gutes Jahresergebnis für die weltweite Entwicklungsarbeit

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Um die weltweite Hungerkrise zu entschärfen, fordert Brot für dieWelt bei seiner Jahrespressekonferenz, dass die Nothilfe deutlich aufgestocktwird. "Um Millionen Menschen vor dem Verhungern zu retten, müssen die reichenIndustrieländer sofort mehr Geld für die Nothilfe bereitstellen", sagtPräsidentin Dagmar Pruin bei der Vorstellung des Jahresberichts. Das sei zurakuten Linderung der größten Not dringend geboten. Kurzfristige Maßnahmenreichten aber nicht aus, um den Hunger in der Welt dauerhaft zu überwinden. "Diepolitischen Entscheidungsträger müssen auch die dahinterliegenden Ursachenentschlossen angehen und in der Agrarpolitik auf allen Ebenen umsteuern. DieAntwort auf wiederkehrende Hungerkrisen muss ein anderes weltweitesErnährungssystem sein, das die armen Länder aus der Abhängigkeit befreit." Derrussische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die Hungerkrise nichthervorgebracht, aber verschärft.Die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe müsstensteigen: "Stattdessen möchte die Bunderegierung laut aktuellem Haushaltsentwurfden Entwicklungsetat kürzen. Das ist angesichts der Lage verantwortungslos",sagt Pruin. Weltweit hungerten 828 Millionen Menschen im Jahr 2021, 150Millionen mehr als vor Ausbruch der Pandemie. "Die Not wird immer größer,zugleich macht die Inflation auch Hilfsgüter teurer." Daher bräuchteninternationale Hilfsorganisationen dringend mehr Geld.Zugleich mahnt die Präsidentin von Brot für die Welt steigende Mittel für dieKlimaanpassung an: "Die Klimakrise befeuert die Hungerkrise. Doch die von derAmpel angekündigten sechs Milliarden Euro jährlich für Klimaschutz undKlimaanpassung sind zu wenig. Zumal bisher nur etwa vier Milliarden festzugesagt sind." Aus Sicht von Brot für die Welt ist die Klimakrise - nebenbewaffneten Konflikten und den Folgen der Corona-Pandemie - der größteHungertreiber.Brot für die Welt fördert seit vielen Jahren agrarökologische Ansätze in vielenLändern weltweit. Zum Beispiel in einem Projekt in Burkina Faso, wotraditionelles Saatgut gegen die Abhängigkeit von Klimaveränderungen - und damitgegen Hunger - hilft. Die Menschen bauen Hirsesorten an, die der Dürrestandhalten. "Um auf die nächste Krise besser vorbereitet zu sein, müssen in denärmeren Ländern mehr gesunde Lebensmittel produziert werden", sagt Pruin. "Dasfunktioniert auch ohne Umweltzerstörung und industriellen Dünger. PositiverNebeneffekt: Die Menschen sind weniger abhängig von steigenden Preisen auf denWeltmärkten oder von Importprodukten." Mehr Ernährungssouveränität in Afrika,Asien und Lateinamerika und mehr Agrarökologie solle auch das Ziel der