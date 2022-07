Herzlich willkommen im #TeamLidl Karrierestart bei Lidl für über 3.500 junge Talente / Vielfältige Ausbildungs- und Studienwege mit Top-Vergütung und beruflicher Sicherheit (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl muss man können - Das beweisen in den kommenden Wochen

beim Berufsstart mehr als 3.500 junge Menschen beim nachhaltigen

Frische-Discounter. Ob klassische Ausbildung, Abiturientenprogramm oder Duales

Studium in Verkauf, Logistik, Immobilienwirtschaft, IT oder Marketing: In 21

verschiedenen Berufen bildet Lidl die neuen Kollegen aus. "Ein neuer und

besonders aufregender Lebensabschnitt beginnt für unsere Nachwuchskräfte. Wir

fördern sie von Beginn an individuell und investieren gezielt in eine

hochqualifizierte Ausbildung. Als engagierter Arbeitgeber ist es unsere

Verantwortung, motivierte Fachkräfte auszubilden", sagt Marco Monego,

Geschäftsleiter Personal bei Lidl in Deutschland.



Vorteile für Lidl-Neulinge