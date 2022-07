MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Erholung des Luftverkehrs von der Corona-Krise hält den Münchner Triebwerksbauer MTU auf Wachstumskurs. Zwar schickten Fluggesellschaften nicht ganz so viele Jets in die Wartungsbetriebe des Konzerns wie noch im Frühjahr gedacht. Doch der starke US-Dollar trieb den Umsatz in Euro nach oben, und an Laufzeitverträgen mit Airlines verdiente der Dax-Konzern sogar mehr als erwartet. Vorstandschef Reiner Winkler hält daher an dem Ziel eines Rekordumsatzes für 2022 fest und will auch den Gewinn im Tagesgeschäft wie geplant steigern. Dennoch ging es für die MTU-Aktie nach der Zahlenvorlage am Mittwoch abwärts.

Am Morgen verlor das Papier vorübergehend rund viereinhalb Prozent an Wert. Um die Mittagszeit gehörte es mit einem Abschlag von noch gut zwei Prozent auf 188,45 Euro immer noch zu den schwächsten Titeln im Dax. Damit wird das Papier jedoch noch rund fünf Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel, während es für den Dax seitdem um 17 Prozent nach unten gegangen ist. Das Rekordhoch von 289,30 Euro von Anfang 2020 ist jedoch immer noch weit entfernt.