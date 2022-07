DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,9

Kursziel alt: 4,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust der Billigfluggesellschaft falle höher als von ihm erwartet aus, aber ein wenig geringer als die Konsensschätzung, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf das laufende und das kommende Quartal nannte er ermutigend./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.