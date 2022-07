ALCHEMY PROPERTIES KÜNDIGT DIE MÖGLICHKEIT AN, DAS PINNACLE PENTHOUSE UND DIE WOHNUNGEN IM 49. STOCK DES WOOLWORTH TOWER ZU KOMBINIEREN

New York (ots/PRNewswire) - Das Pinnacle Penthouse und die Residenz im 49. Stock

werden für 59 Millionen Dollar gelistet



ower+Residences) , eine von Alchemy Properties entwickelte Ansammlung von 32

Wohnungen auf dem kultigen Woolworth Building in Lower Manhattan, bietet eine

noch nie dagewesene Gelegenheit, die beiden verbleibenden Einheiten, die das

kultige Woolworth Building krönen, zu kombinieren. Die weitläufige Kombination

zum Preis von 59 Millionen Dollar besteht aus dem Pinnacle Penthouse und dem 49.

Stockwerk direkt darunter. Die potenzielle Kombination würde insgesamt 12.131

Quadratmeter Innenfläche mit einer 408 Quadratmeter großen

Observatoriumsterrasse in 727 Fuß Höhe umfassen.



Das Woolworth-Gebäude wurde von Frank W. Woolworth, dem Pionier der

"Five-and-Dime"-Läden, in Auftrag gegeben und vom Architekten Cass Gilbert

entworfen. Bei seiner Fertigstellung im Jahr 1913 war es das höchste Gebäude der

Welt. Von der Eröffnung des Gebäudes bis 1941 besuchten schätzungsweise 300.000

Menschen pro Jahr die Krone, um einen Blick auf das Observatorium zu werfen. Zum

ersten Mal seit seiner Schließung steht das Observatorium dem zukünftigen Käufer

von The Pinnacle mit modernen Ergänzungen zur Verfügung, darunter mehr als 125

von der Landmarks Preservation Commission genehmigte neue Fenster, Deckenhöhen

von über 24 Fuß, ein privater Aufzug und ein unvergleichlicher 360-Grad-Blick

auf New York City.