Aus charttechnischer Sicht hatte die Aktie kürzlich die große Chance, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, verpasste diese aber. Die Bodenbildung geht damit in die nächste Runde.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nvidia hieß es am 29.06. unter anderem „[…] Allerdings mahnt der Kursverlauf in den letzten Handelstagen zur Vorsicht. Nvidia unternahm zwar den Versuch, sich von den 150 US-Dollar zu lösen, doch sie entwickelte hierbei keine Durchschlagskraft. Im Ergebnis verebbte der Vorstoß, noch ehe der wichtige Widerstandsbereich von 183 US-Dollar erreicht geschweige denn unter Druck gesetzt werden konnte. Ohnehin muss es für Nvidia unverändert über die 210 US-Dollar gehen, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Aktuell droht ein erneuter Test der Zone um 150 US-Dollar. Sollte diese nicht halten, könnte es rasch bis in Richtung 135 US-Dollar weitergehen…“

In der Folgezeit entwickelte sich zunächst noch einmal veritable Abwärtsdynamik. Die Aktie tauchte unter die 150 US-Dollar ab. Das damals für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel von 135 US-Dollar wurde nicht ganz erreicht. Nvidia drehte im Bereich von 140 US-Dollar wieder nach oben ab.

Danach startete die Aktie eine Erholung. Nach der Rückkehr über die 150 US-Dollar und dem Ausbruch über die 160er Marke stand einem Test des eminent wichtigen Widerstands um 183 US-Dollar nichts mehr im Wege. Mit Schwung und Elan lief Nvidia diesen Bereich kürzlich an, musste aber erneut passen. Die 183 US-Dollar haben somit als Widerstand noch einmal deutlich an Relevanz gewonnen.

Kurzum. Für Nvidia bleibt es dabei. Die Aktie muss über die 183 US-Dollar, um die Bodenbildung voranzubringen. Unter das Niveau des letzten Verlaufstiefs (140 US-Dollar) darf es hingegen nicht mehr gehen, anderenfalls wäre das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch.