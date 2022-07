JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Umsätze im abgelaufenen Quartal der Google-Mutter wie erwartet ausgefallen seien, sei angesichts des sich intensivierenden gesamtwirtschaftlichen Drucks nur eine kleine Erleichterung, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 22:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 00:00 / ET