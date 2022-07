Das Comeback des Door-to-Door-Vertriebs - warum wieder mehr Firmen an Haustüren klingeln (FOTO)

Berlin (ots) - Der Direktvertrieb an der Haustür hat mit vielen Vorurteilen zu

kämpfen. Doch bis heute setzt sich das Modell durch - und wird zunehmend

wichtiger. Auslöser dafür sind ausgerechnet die Digitalisierung und die

Energiewende:



"Ob Fotovoltaik oder Glasfaseranschluss - viele Firmen haben über Jahre

versucht, diese Produkte per Brief oder online zu bewerben. Aber an persönlicher

Beratung vor Ort führt kein Weg vorbei. Ohne Door-to-Door wird die

Modernisierung der Haushalte Ewigkeiten dauern", sagt Sabrina Nennemann. Sie

leitet eine der größten Schulungsfirmen für Berater, jedes Jahr nehmen mehrere

hundert von ihnen an ihren Kursen teil - und es werden mehr. Gern erklärt

Sabrina Nennemann im Folgenden, warum der Door-to-Door-Vertrieb immer wichtiger

wird und warum er besser ist als sein Ruf.