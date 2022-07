GemPharmatech und Charles River Laboratories unterzeichnen exklusive Vereinbarung über den Vertrieb des NCG-Portfolios der nächsten Generation

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) - Um neue, hochmoderne Forschungsmodelle auf

den Markt zu bringen, die die Entwicklung neuartiger Therapeutika für eine

Vielzahl ungedeckter medizinischer Bedürfnisse, insbesondere in der

Immunonkologie, beschleunigen, gab GemPharmatech (GemPharmatech Co., Ltd.)

bekannt, dass es eine strategische Lizenzvereinbarung mit Charles River

Laboratories, Inc. für den exklusiven Vertrieb seiner NOD CRISPR Prkdc Il2r

gamma (NCG) Mauslinien der nächsten Generation in Nordamerika abgeschlossen hat.

Charles River wird Gründungskolonien mit Modellen einrichten, die ab 2023 im

Handel erhältlich sein werden.



Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wird GemPharmatech seine firmeneigene

Produktlinie von NCG-Derivaten an Charles River für die Zucht und den Vertrieb

in bestimmten Märkten liefern. Die Produktlinie der NCG-Derivate ist eines der

umfassendsten Portfolios an immundefizienten Forschungsmodellen auf dem Markt.

NCG-basierte Mäuse sind ideal für die präklinische Krebsimmuntherapieforschung

unter Verwendung von zellbasierten Xenotransplantaten (CDX), patientenbasierten

Xenotransplantaten (PDX), der Rekonstitution des Immunsystems unter Verwendung

menschlicher mononukleärer Zellen aus dem peripheren Blut (PBMC) sowie

menschlicher hämatopoetischer Stammzellen (HSC). Charles River ist bereits

exklusiver Vertriebspartner für NCG-Mäuse in Nordamerika, und diese Vereinbarung

verschafft Charles River ein erweitertes Portfolio von NCG-Modellen der nächsten

Generation.