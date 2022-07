JEFFERIES stuft VALEO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers sei stark ausgefallen und habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 18:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 18:05 / ET