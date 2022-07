München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind deutlich niedriger alsin der Vorwoche. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Tankstellenpreise zeigt,kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,750 Euro und damit3,9 Cent weniger als vor einer Woche. Auch der Preis für Diesel-Kraftstoff istgesunken: Ein Liter kostet im Schnitt 1,928 Euro, das ist ein Minus von 3,5 Centgegenüber der Vorwoche.Der Rückgang der Kraftstoffpreise ist laut ADAC eine Anpassung an den in dervergangenen Woche deutlich gesunkenen Rohölpreis, von einer Entspannung kannaber keine Rede sein. So ist zu berücksichtigen, dass die Energiesteuer aufBenzin zusammen mit der anteiligen Mehrwertsteuer am 1. Juni um 35 Cent je Litergesenkt wurde - nach dem Auslaufen des Tankrabatts am 1. September fällt dieserBetrag zusätzlich an den Zapfsäulen an. Der wichtigste Grund für das weiterhinim Vergleich zum Ölpreis viel zu hohe Preisniveau an den Tankstellen dürfte inden vorgelagerten Wertschöpfungsketten liegen. Nach Brancheninformationen habensich die Gewinnmargen der Mineralölindustrie im Raffineriebereich seit Januarmehr als verfünffacht.Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, preisbewusst zu tanken und sich vor derFahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise im näheren Umkreis zuinformieren. Die Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Anbietern können bis zusieben Cent betragen. Außerdem: Wer abends tankt, kann nach neuesten ADACAuswertungen bis zu 16 Cent je Liter gegenüber den Morgenstunden sparen.Unkomplizierte und schnelle Hilfe bekommt man mit der Smartphone-App "ADACSpritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschlandzur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt undaktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5282996OTS: ADAC