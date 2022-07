Recharge Resources führt im Vorfeld der Bohrung und Erschließung auf Lithiumsalar Pocitos 1 steuerliche Strukturierung durch

Vancouver, BC, Kanada – 27. Juli 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Unternehmen über seinen Berater Panopus Pte Ltd. nun für sein anstehendes Bohrprogramm auf dem Lithiumsalar Pocitos 1 in Salta, Argentinien so strukturiert wurde, um die IVA-Steuerabrechnung nutzen zu können. Recharge arbeitet an der einzigen mehr als 400 Meter umfassenden Bohrung mit einem für die Förderung geeignetem Durchmesser, eng mit seinen Beratern vor Ort zusammen. Durch diese Bohrung soll die in früheren Bohrkampagnen herausgefundene Kontinuität der Lithiumsolen bestätigt werden, sodass eine NI 43-101-konforme Ressource erstellt werden kann. Das Unternehmen bereitet die Antragstellung für seine eigene Steuerregistrierung und den Status als Bergbauunternehmen vor.